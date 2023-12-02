Кристенсен может заменить Кунде в основе «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Андреас Кристенсен может выйти в стартовом составе своей команды на центральный матч тура в Ла Лиге, где «сине-гранатовые» примут у себя дома мадридский «Атлетико».

По информации от издания Mundo Deportivo, 27-летний датчанин может заменить в стартовом составе Жюля Кунде. Главный тренер Хави Эрнандес склоняется к тому, чтобы довериться именно Кристенсену в столь ответственном матче.

Напомним, победа над «Атлетико» может помочь «Барселоны» вернуться на третью строчку в чемпионате Испании. В этом сезоне Кристенсен выходил в основе в 11 из 14 туров Ла Лиги.