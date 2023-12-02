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Экс-игрок «Барселоны»: «Нам запрещали прикасаться к Месси»

02 Декабря 2023 • 12:07 Комментировать

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Жан-Клер Тодибо вспомнил об игре с аргентинским форвардом Лионелем Месси за «сине-гранатовых».

«В «Барселоне» нам запрещали прикасаться к Лео во время тренировок. Это звучит, как сумасшествие, но было действительно так. Всем игрокам нужно было действовать против Месси максимально осторожно. Нельзя было навредить ему», - передает слова защитника газета Marca.

Напомним, что Месси выступал за каталонский гранд с 2005 по 2021 год. Затем аргентинец на правах свободного агента перебрался во французский «ПСЖ». С лета текущего года Лионель является игроком «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жан-Клер Тодибо ещё теги
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