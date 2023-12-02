Левандовски уверен, что во второй половине сезона наберёт оптимальную форму

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не обеспокоен своей результативностью в первой половине сезона. Напомним, поляк к сегодняшнему дню имеет в активе 7 голов и 3 результативные передачи в чемпионате Испании, разделяя 4 строчку в таблице лучших бомбардиров сразу с несколькими футболистами.

По информации от Sport, Левандовски убеждён, что во второй половине сезона наберёт оптимальную форму и начнёт больше забивать. Поляк уверен, что вся команда в целом будет лучше выступать во второй половине сезона.

Напомним, контракт Левандовски с «Барселоной» заканчивается летом 2025 года. При этом недавно ходили слухи о том, что Роберт в конце этого сезона может перебраться в Саудовскую Аравию.