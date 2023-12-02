Названа дата дня прибытия Роке в «Барселону»

Стало известно, когда нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке присоединится к каталонской «Барселоне». По информации от журналиста Фернандо Поло, план «сине-гранатовых» заключается в том, чтобы 18-летний бразилец прибыл на тренировочную базу команды 27 декабря.

Напомним, изначально предполагалось, что Роке начнёт выступать за «Барселону» летом 2024 года, но руководство смогло сдвинуть сроки. Витор присоединится к команду уже совсем скоро и постепенно будет интегрироваться в основной состав.

Роке ранее был интересен и другим топ-клубам Европы, но летом выбрал вариант с переходом в «Барселону».