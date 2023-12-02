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«Барселона» назвала первую трансферную цель на лето

02 Декабря 2023 • 11:32 Комментировать

Каталонская «Барселона» работает над усилением правого фланга обороны. По информации Todofichajes, в сфере интересов «сине-гранатовых» находится латераль «Жироны» Арнау Мартинес. Каталонцы планируют оформить переход 20-летнего исполнителя в летнее трансферное окно.

Арнау выступает за свой нынешний клуб с 2021 года. Действующий контракт между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Мартинес провел десять поединков, в которых сделал две голевые передачи и получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
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