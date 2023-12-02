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Стало известно, почему Нико Уильямс не перешёл в «Реал»

02 Декабря 2023 • 09:33 Комментировать

Нападающий «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс отказался от трансфера в мадридский «Реал». Согласно сообщениям журналистов Relevo, игрока не устроил тот факт, что «королевский» клуб готов подписать его только в статусе свободного агента по завершении сезона.

Уильямс отверг предложение мадридцев, поскольку хочет, чтобы «Атлетик» заработал на его трансфере. «Реал», в свою очередь, не захотел выделять деньги на сделку.

После срыва переговоров Нико принял решение подписать новое трудовое соглашение с клубом из Бильбао. Договор рассчитан до середины 2027 года.

«Реал» или «Барселона»: Нико Уильямс сделал выбор

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