Анчелотти высказался о возможном спаде «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном спаде в результатах после Нового года.

«Будет ли у нас спад в начале следующего года? Футбол меняется очень быстро. Успешные периоды проходят и наступают плохие. Мы не можем это спланировать заранее. Когда наступит сложный момент, нужно будет сделать все, чтобы продолжить положительную динамику, которую сейчас показывает команда», - передает слова итальянца пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Ла Лиги «Реал» занимает первое место. Кроме того, «сливочные» досрочно гарантировали себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов.