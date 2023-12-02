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Анчелотти высказался о возможном спаде «Реала»

02 Декабря 2023 • 09:13 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном спаде в результатах после Нового года.

«Будет ли у нас спад в начале следующего года? Футбол меняется очень быстро. Успешные периоды проходят и наступают плохие. Мы не можем это спланировать заранее. Когда наступит сложный момент, нужно будет сделать все, чтобы продолжить положительную динамику, которую сейчас показывает команда», - передает слова итальянца пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Ла Лиги «Реал» занимает первое место. Кроме того, «сливочные» досрочно гарантировали себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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