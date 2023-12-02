«Реал» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 15-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал» играет против «Гранады».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Мадрид - Гранада
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Протокол игры
Лунин Андрей•Карвахаль Даниэль•Рюдигер Антонио•Алаба Давид•Менди Ферлан•Вальверде Федерико•Кроос Тони•Беллингем Джуд•Диас Браим•Хоселу Санмартин•Родриго
Рауль Фернандес•Санчес Рикард•Микель Игнаси•Торренте Рауль•Нева Карлос•Манафа Вилсон•Гумбау Херард•Руис Серхио•Сарагоса Брайан•Узуни Мюрто•Бое Лукас
02 декабря. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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