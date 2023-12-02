Луис Гарсия: «Рафинья – исключительный игрок, он важен для «Барселоны»

Бывший испанский футболист Луис Гарсия высказался в защиту вингера «Барселоны» Рафиньи Диаса.

Бразилец не лучшим образом проводит текущий сезон: он потерял место в стартовом составе и нечасто отмечается результативными действиями. Слухи уже связывают 26-летнего игрока с уходом в январское трансферное окно.

«Я давно являюсь поклонником таланта Рафиньи. Это очень работоспособный игрок с исключительной левой ногой. Я всегда поддерживаю футболистов, работающих без остановки во время матчей.

Он создаёт моменты, борется, совершает отборы. Я всегда буду его защищать. Сегодняшний футбол требует большого объёма работы от всех, и для «Барселоны» очень важно наличие такого игрока», – цитирует Barca Universal Гарсию.