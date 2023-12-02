Тер Штеген рискует пропустить матч против «Атлетико»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может не успеть восстановиться до матча против мадридского «Атлетико».

Из-за проблем со спиной немец пропустил две предыдущие встречи «сине-гранатовых» (против «Райо Вальекано» и «Порту») – как отмечалось в СМИ, вратаря берегли для участия в наиболее важном матче против «Атлетико», который состоится 3 декабря.

По обновлённым сведениям издания Marca, тер Штеген отсутствовал на заключительной предматчевой тренировке «Барселоны». В клубе опасаются, что 31-летний игрок не успеет набрать форму до воскресного поединка с «матрасниками».