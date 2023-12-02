«Лас-Пальмас» в большинстве одолел «Хетафе»

В 15-м туре самая закрытая команда Ла Лиги, «Лас-Пальмас», играла против соседей по таблице из «Хетафе». Уже на девятой минуте гости остались в меньшинстве после удаления Оскара Родригеса за грубую игру, но все же после подсказки видеоассистентов рефери ограничился предупреждением. На 43-й минуте Кирьян Родригес набросил мяч на голову Хулиана Араухо, который не мог промахнуться - 1:0. Только возобновилась игра, как арбитр все же удалил игрока гостей, Омара Альдерете. В меньшинстве гости почти не попадали в створ и не создавали ничего опасного. На 90-й минуте «Лас-Пальмас» забил еще дважды. И если гол Альберто Молейро отменили из-за офсайда, то Кристиан Эррера поразил пустой угол ворот по правилам.

2:0, «Лас-Пальмас» вырвался на восьмое место, соперник идет следом, проигрывая два очка.