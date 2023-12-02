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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лас-Пальмас» в большинстве одолел «Хетафе»

02 Декабря 2023 • 01:03 Комментировать
Лас-Пальмас
2:0
Хетафе
окончен

В 15-м туре самая закрытая команда Ла Лиги, «Лас-Пальмас», играла против соседей по таблице из «Хетафе». Уже на девятой минуте гости остались в меньшинстве после удаления Оскара Родригеса за грубую игру, но все же после подсказки видеоассистентов рефери ограничился предупреждением. На 43-й минуте Кирьян Родригес набросил мяч на голову Хулиана Араухо, который не мог промахнуться - 1:0. Только возобновилась игра, как арбитр все же удалил игрока гостей, Омара Альдерете. В меньшинстве гости почти не попадали в створ и не создавали ничего опасного. На 90-й минуте «Лас-Пальмас» забил еще дважды. И если гол Альберто Молейро отменили из-за офсайда, то Кристиан Эррера поразил пустой угол ворот по правилам.

2:0, «Лас-Пальмас» вырвался на восьмое место, соперник идет следом, проигрывая два очка.

Протокол игры  
Лас-Пальмас2:0Хетафе
(1:0) Араухо Хулиан43'  
(2:0) Эррера Кристиан90'  
Вальес АльвароАраухо ХулианКоко СаульМармол МикаКардона СерхиМунир Эль-Хаддади 64' (Перроне Максимо ( 64') Муньос ХавиРодригес Кирьян 90' (Синкгравен Дэйли ( 90') Луаодис Энзо 63' (Парк Марвин ( 63') Молейро Альберто 90' (Бенито Рамирес ( 90') Рамирес Сандро 84' (Эррера Кристиан ( 84')
Запасные: Кардона МаркСуарес АлехандроПехиньо ФрансискоАарон ЭскандельКаба СориХерцог ХуанмаМфулу Оменуке
Сория ДавидДамиан Суарес  55' 80' (Лосано Энтони ( 80') Альварес ГастонАльдерете Омар  48'Рико Диего  69' 90' (Анхилери Фабрисио ( 90'  90') Гринвуд МэйсонДьене Даконам 46' (Латаса Хуан ( 46') Милья Луис  70'Оскар Родригес  11' 53' (Дуарте Домингуш ( 53') Максимович НеманьяМайораль Борха 80' (Иглесиас Хуан ( 80')
Запасные: Мартин ХорхеМитрович СтефанМата ХаймеБенито ХорхеФузато ДаниэлПатрик ДжонАленья Карлес
01 декабря. Стадион "Гран Канария".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Хетафе Лас-Пальмас

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Ставка и прогноз на матч Лас-Пальмас – Хетафе чемпионата Испании 1 декабря 2023 года
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