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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» остаётся наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Мбаппе

02 Декабря 2023 • 00:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
1 1.17 X 8.50 2 16.00
Через 18 ч. 44 мин.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе остаётся трансферной целью мадридского «Реала».

Испанский гранд намеревается подписать звезду сборной Франции в качестве свободного агента – действующий контракт 24-летнего игрока истекает в июне следующего года. По слухам, в «Реале» откажутся от Мбаппе, если тот снова откажется от перехода. Как утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг, мадридцы остаются главнымм претендентами на форварда – сделка может состояться как по окончании сезона-2023/24, так и годом позднее, если тот всё же решит задержаться в «ПСЖ». Кроме того, авторитетный журналист подтвердил отсутствие серьёзного интереса к лидеру атаки парижан со стороны «Ливерпуля».

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Реал Мадрид Ливерпуль ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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