«Реал» остаётся наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе остаётся трансферной целью мадридского «Реала».

Испанский гранд намеревается подписать звезду сборной Франции в качестве свободного агента – действующий контракт 24-летнего игрока истекает в июне следующего года. По слухам, в «Реале» откажутся от Мбаппе, если тот снова откажется от перехода. Как утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг, мадридцы остаются главнымм претендентами на форварда – сделка может состояться как по окончании сезона-2023/24, так и годом позднее, если тот всё же решит задержаться в «ПСЖ». Кроме того, авторитетный журналист подтвердил отсутствие серьёзного интереса к лидеру атаки парижан со стороны «Ливерпуля».