Гризманн повторил рекорд Месси

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн был признан лучшим игроком Ла Лиги в ноябре.

Француз отметился двумя голами и одной результативной передачей в трёх ноябрьских матчах чемпионата Испании. 32-летний форвард «матрасников» удостоился звания лучшего футболиста месяца в Ла Лиге уже в восьмой раз – повторение рекорда Лионеля Месси, покинувшего «Барселону» в 2021 году.

На счету Антуана Гризманна в общей сложности девять забитых мячей и одна голевая передача в 13 матчах нынешнего розыгрыша Ла Лиги. Недавно стало известно о намерении «Атлетико» продлить контракт нападающего.