Фелиш высказался о предстоящем матче против «Атлетико»

Жоау Фелиш, выступающий за «Барселону» на правах аренды, поделился мыслями о встрече с мадридским «Атлетико».

Форвард арендован у «матрасников» до конца текущего сезона. В воскресенье португалец впервые сыграет против команды Диего Симеоне в цветах «Барселоны».

«Для меня это особенный матч. «Атлетико» был моим домом на протяжении последних четырёх лет, поэтому, конечно, у меня остались приятные воспоминания, связанные с клубом. Играть против бывших товарищей по команде – это всегда особые ощущения. Будет приятно снова увидеть игроков «Атлетико». Посмотрим, как мы выступим с матче с ними», – сказал в интервью ESPN Фелиш.