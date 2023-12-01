Президент «Атлетико»: «Переговоры с Гризманном идут полным ходом»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился информацией о будущем Антуана Гризманна.

Французский игрок стал ключевой фигурой в команде Диего Симеоне после своего возвращения из «Барселоны». Действующий контракт 32-летнего форварда рассчитан до 2026 года, но в «Атлетико» хотели бы продлить договор.

«Мы обсуждаем продление контракта с Гризманном. Мы очень уверены в себе. Переговоры идут полным ходом и стремительно прогрессируют», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо комментарии Сересо.

В нынешней кампании Антуан Гризманн отметился 13 голами и одним ассистом, проведя 18 матчей за «матрасников».