Фелиш: «Каждый игрок предпочитает атакующий футбол – если в «Атлетико» говорят иначе, то это ложь»

Нападающий Жоау Фелиш вновь высказался об игровом стиле «Барселоны» и мадридского «Атлетико».

Португалец арендован каталонским клубом у «матрасников» до конца текущего сезона. 24-летний игрок неоднократно признавался, что играть в «Барселоне» ему гораздо комфортнее, чем в «Атлетико», – всё дело в футбольных ценностях команд.

«Каждый игрок хочет атаковать, владеть мячом и забивать голы. Конечно, я предпочитаю стиль «Барселоны», как и любой другой футболист. Кто угодно, включая игроков «Атлетико», тоже скажет, что желает проводить как можно больше времени в атаке. Если же ответ будет другим, то это просто ложь», – заявил в интервью ESPN Фелиш.