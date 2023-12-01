«Реал» отказался от Нико Уильямса

Мадридский «Реал» выбыл из борьбы за вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

«Королевский клуб» назывался в числе главных претендентов на 21-летнего игрока наряду с «Барселоной». Как стало известно в пятницу, Уильямс заключил с «Атлетиком» новый трудовой договор, рассчитанный до 2027 года. По информации Relevo, «Реал» откажется от кандидатуры испанца, поскольку рассчитывал подписать его в качестве свободного агента, что теперь, очевидно, не представляется возможным. Представители мадридского гранда встречались с агентом футболиста, но тот не пожелал покидать свой клуб без компенсации за трансфер.

В текущем сезоне Нико Уильямс отметился одним голом и семью голевыми передачами в 11 матчах.