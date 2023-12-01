Фелиш – о будущем: «Я очень счастлив в «Барселоне»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, на правах аренды выступающий за «Барселону», ответил на вопрос о своём будущем.

Арендный договор рассчитан до конца сезона. Известно, что каталонский клуб заинтересован в выкупе португальца, но удовлетворить трансферные требования «матрасников», вероятно, будет трудно.

Сам 24-летний игрок в очередной раз признался, что рад выступать за «сине-гранатовых»: «Я очень счастлив в «Барселоне». Я быстро адаптируюсь, хорошо себя чувствую, и то же самое можно сказать про мою семью. Посмотрим, что произойдёт в 2024 году», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Фелиша.