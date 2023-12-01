Левандовски – о матче против «Атлетико»: «Барселона» должна сделать шаг вперёд»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мыслями о предстоящей встрече с мадридским «Атлетико».

Команда Хави Эрнандеса примет в родных стенах «матрасников» в воскресном матче Ла Лиги. На данный момент «Атлетико» занимает третью строчку в турнирной таблице, а «Барселона» – четвёртая.

«Победить будет очень важно с психологической точки зрения. Мы должны сделать шаг вперёд. Впереди ещё много матчей, и мы хотим выигрывать в каждой игре, чтобы снова стать чемпионами. В следующих двух встречах [с «Атлетико» и «Жироной»] будет крайне важно набрать шесть очков.

«Атлетико» – сильный соперник. Эта команда здорово обороняется и хорошо атакует. Этот матч – отличная возможность улучшить положение для «Барселоны», – цитирует Mundo Deportivo Левандовски.