Мадридский «Реал» может в скором времени отказаться от идеи подписания нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Француз давно интересен «королевскому клубу», но его переход уже несколько раз срывался. По окончании текущего сезона Мбаппе станет свободным агентом, если не продлит истекающий контракт с «ПСЖ», и в «Реале» намерены воспользоваться этим обстоятельством. Как сообщает Relevo, в 2024 году у Килиана будет последний шанс перебраться в «Реал» – в случае очередного отказа мадридский гранд окончательно откажется от услуг звёздного форварда.

Трансферная стоимость Килиана Мбаппе оценивается порталом Transfermarkt в 180 млн евро.