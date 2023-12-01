«Барселона» поставила три цели на летнее трансферное окно

В «Барселоне» поставили амбициозные задачи на летнее трансферное окно.

Из-за финансовых трудностей каталонский клуб был вынужден отказаться от некоторых игроков, которых планировал подписать ещё прошедшим летом. Несмотря на проблемы, которые по-прежнему имеют место быть, руководство «сине-гранатовых» продолжает ставить серьёзные цели на рынке.

Так, по информации журналиста Луиса Рохо, по окончании сезона в «Барселоне» намерены оформить выкуп Жоау Фелиша и Жоау Канселу и подписать опорного полузащитника топ-уровня, а также сохранить средства на приглашение ещё одного звёздного игрока, способного усилить основной состав.