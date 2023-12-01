​Анчелотти: «Кепа готов, но завтра сыграет Лунин»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о кадровой ситуации на позиции вратаря. Испанский тренер отметил, что Кепа Аррисабалага восстановился после повреждения. Тем не менее, в игре против «Гранады» место в рамке займёт Андрей Лунин.

«Кепа доступен для завтрашней игры. Я поговорю с ним позже, но врачи дали ему зелёный свет. Завтра будет играть Лунин, а Кепа сыграет против «Бетиса», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Отметим, что Кепа Аррисабалага попал в заявку на субботний матч чемпионата Испании против «Гранады».

На текущий момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.