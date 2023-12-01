​Анчелотти: «Кепа готов, но завтра сыграет Лунин»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о кадровой ситуации на позиции вратаря. Испанский тренер отметил, что Кепа Аррисабалага восстановился после повреждения. Тем не менее, в игре против «Гранады» место в рамке займёт Андрей Лунин.
«Кепа доступен для завтрашней игры. Я поговорю с ним позже, но врачи дали ему зелёный свет. Завтра будет играть Лунин, а Кепа сыграет против «Бетиса», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.
Отметим, что Кепа Аррисабалага попал в заявку на субботний матч чемпионата Испании против «Гранады».
На текущий момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.
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