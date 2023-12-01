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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти: «Я чувствую, что меня любят в «Реале»

01 Декабря 2023 • 19:39 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
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Через 23 ч. 11 мин.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий. Итальянский специалист сказал, что имеет хорошие отношения с клубом.

Стоит отметить, что в последнее время тема будущего Анчелотти является обсуждаемой. Действующий контракт специалиста с «Реалом» рассчитан до конца сезона.

«У меня очень хорошие отношения с «Реалом». Я чувствую, что меня здесь любят, и это даёт мне мотивацию продолжать работу», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

В настоящий момент Карло Анчелотти готовит «Реал» к домашнему матчу Ла Лиги против «Гранады». Команды сыграют в субботу, 2 декабря.

Стало известно, когда Хаби Алонсо заменит Анчелотти в «Реале»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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