​У Анчелотти спросили, подпишет ли «Реал» нового форварда зимой

«Реалу» явно не хватает квалифицированного футболиста на позиции центрального нападающего. Летом мадридский гранд так и не подписал форварда, способного полноценно заменить Карима Бензема на острие.

В зимнее трансферное окно «Реал» усиливать нападение не планирует. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Карло Анчелотти.

«Покупка нового форварда в январе? Нет. Клуб планировал состав до лета. У нас всё нормально. Травмы случаются из-за напряжённого календаря», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в субботу, 2 ноября, - против «Гранады» на своём поле.