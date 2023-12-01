​Анчелотти назвал звёздного футболиста, на которого похож Беллингем

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти сказал несколько слов о полузащитнике Джуде Беллингеме. По словам итальянского специалиста, Беллингем имеет сходства со звёздным Кака. В своё время Анчелотти тренировал бразильца.

«Беллингем невероятен, мы в восторге от него. Здесь его все очень уважают. Он потрясающий футболист.

Похож ли Беллингем на ди Стефано, Кройфа или Зидана? Я не могу сравнивать, но могу сказать, что у него есть много черт от Кака», - сказал Анчелотти журналистам.

Ближайший матч испанского чемпионата «Реал» проведёт в субботу, 2 декабря, - против «Гранады» на своём поле.