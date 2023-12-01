​Анчелотти успокоил фанатов «Реала» после новостей о Беллингеме

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу состояния Джуда Беллингема. Ранее появилась информация о том, что английский полузащитник быстро завершил тренировку из-за болезненных ощущений в ноге.

«Беллингем будет играть завтра. Он просто устал, и у него имеется дискомфорт в лодыжке. Но он сыграет завтра.

Много травм? Это не только наша проблема, страдает множество команд. Мы теряем игроков в каждом матче, но мы должны быть едины и продолжать в том же духе», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В субботу «Реал» проведёт домашний матч Ла Лиги против «Гранады».