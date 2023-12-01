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​«Барселона» готовит 40 млн евро на Фелиша, в «Атлетико» хотят больше

01 Декабря 2023 • 18:00 Комментировать

«Барселона» хочет выкупить у «Атлетико» форварда Жоау Фелиша, но при этом каталонцы не готовы платить слишком большие деньги. Как сообщает TodoFichajes, «сине-гранатовые» готовят на трансфер 24-летнего Фелиша 40 миллионов евро.

В то же время отмечается, что в «Атлетико» хотели бы заработать на продаже Фелиша больше – от 60 до 70 миллионов евро.

За «Барселону» Жоау Фелиш провёл в различных соревнованиях 16 матчей. В них португалец записал на свой счёт четыре гола и три результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Барселона» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Ла Лиги.

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