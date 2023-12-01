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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Плохие новости для «Реала»: Беллингем быстро завершил тренировку из-за боли

01 Декабря 2023 • 15:53 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
1 1.17 X 8.50 2 16.00
02.12 20:30

Лидер «Реала» Джуд Беллингем быстро завершил последнюю тренировку команды. Уже в самом начале занятия Беллингем ощутил боль. Англичанин попытался побежать, но затем обратился к тренерскому штабу с мрачным видом. После этого футболист отправился в раздевалку. 

Как сообщает издание AS, степень серьёзности травмы ещё предстоит выяснить. Проблема Беллингема связана с одной из мышц ноги.

Таким образом, Беллингем рискует пропустить субботний матч чемпионата Испании против «Гранады».

В сезоне 2023/2024 Джуд Беллингем провёл за «Реал» 16 матчей. В них футболист записал на свой счёт 15 голов и четыре голевых паса на партнёров.

Отметим, что «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
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