​Плохие новости для «Реала»: Беллингем быстро завершил тренировку из-за боли

Лидер «Реала» Джуд Беллингем быстро завершил последнюю тренировку команды. Уже в самом начале занятия Беллингем ощутил боль. Англичанин попытался побежать, но затем обратился к тренерскому штабу с мрачным видом. После этого футболист отправился в раздевалку.

Как сообщает издание AS, степень серьёзности травмы ещё предстоит выяснить. Проблема Беллингема связана с одной из мышц ноги.

Таким образом, Беллингем рискует пропустить субботний матч чемпионата Испании против «Гранады».

В сезоне 2023/2024 Джуд Беллингем провёл за «Реал» 16 матчей. В них футболист записал на свой счёт 15 голов и четыре голевых паса на партнёров.

Отметим, что «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.

​Беллингем может перенести операцию