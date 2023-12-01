Колосков: «Я никогда не считал, что Захарян входил в число лучших российских футболистов»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Эксперт признался, что никогда не считал Захаряна одним из лучших футболистов России. По мнению Колоскова, 20-летний полузащитник сможет проявить себя в Испании, если будет хорошо трудиться.

«Для меня главное, что Арсен заиграл. Первый шаг — попасть в состав, а дальше уже вопрос прогресса. Будет горбатиться на тренировках, сможет дальше прогрессировать.

Я никогда не считал, что Захарян входил в число лучших российских футболистов. В последнее время он играл плохо», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо». В футболке испанского клуба полузащитник успел провести 12 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.