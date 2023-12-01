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Чемпионат Испании. Ла Лига

Колосков: «Я никогда не считал, что Захарян входил в число лучших российских футболистов»

01 Декабря 2023 • 13:57 Комментировать
Осасуна
...
Реал Сосьедад
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02.12 23:00

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Эксперт признался, что никогда не считал Захаряна одним из лучших футболистов России. По мнению Колоскова, 20-летний полузащитник сможет проявить себя в Испании, если будет хорошо трудиться.

«Для меня главное, что Арсен заиграл. Первый шаг — попасть в состав, а дальше уже вопрос прогресса. Будет горбатиться на тренировках, сможет дальше прогрессировать.

Я никогда не считал, что Захарян входил в число лучших российских футболистов. В последнее время он играл плохо», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо». В футболке испанского клуба полузащитник успел провести 12 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Вячеслав Колосков Арсен Захарян ещё теги

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