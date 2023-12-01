Нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс подписал новое трудовое соглашение с клубом. Об этом испанский коллектив сообщил на своем официальном сайте. Теперь контракт 21-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2027 года.

В составе основной команды Уильямс принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и записал на свой счет 14 результативных передач.

После 14 туров «Атлетик» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 25 очков.

Завтра, 2 декабря, «Атлетик» сыграет с «Райо Вальекано». Старт поединка запланирован на 18:15 по московскому времени.