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Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» официально

01 Декабря 2023 • 13:02 Комментировать
Атлетик Б
...
Райо Вальекано
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02.12 18:15

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс подписал новое трудовое соглашение с клубом. Об этом испанский коллектив сообщил на своем официальном сайте. Теперь контракт 21-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2027 года.

В составе основной команды Уильямс принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и записал на свой счет 14 результативных передач.

После 14 туров «Атлетик» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 25 очков.

Завтра, 2 декабря, «Атлетик» сыграет с «Райо Вальекано». Старт поединка запланирован на 18:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Нико Уильямс

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АТЛЕТИК Б РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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