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Легенда «Реала»: «Беллингем - самый совершенный полузащитник в мировом футболе»

01 Декабря 2023 • 11:22 Комментировать

Экс-игрок мадридского «Реала» Гути поделился мнением о полузащитнике «королевского» клуба Джуде Беллингеме.

«Джуд – самый совершенный полузащитник в мировом футболе. Он обладает всеми качествами, которые позволяют ему успешно играть в сейчас. Его стиль покорил фанатов «Реала», он становится настоящим лидером команды. Это великолепный трансфер руководства клуба», - передает слова Гути Madrid Zone.

Беллингем перешел в мадридский гранд летом текущего года. С ним был подписан долгосрочный контракт на шесть лет.

В текущем сезоне Джуд принял участие в 16 поединках, записав на свой счет 15 голов и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
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