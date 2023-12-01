Легенда «Реала»: «Беллингем - самый совершенный полузащитник в мировом футболе»

Экс-игрок мадридского «Реала» Гути поделился мнением о полузащитнике «королевского» клуба Джуде Беллингеме.

«Джуд – самый совершенный полузащитник в мировом футболе. Он обладает всеми качествами, которые позволяют ему успешно играть в сейчас. Его стиль покорил фанатов «Реала», он становится настоящим лидером команды. Это великолепный трансфер руководства клуба», - передает слова Гути Madrid Zone.

Беллингем перешел в мадридский гранд летом текущего года. С ним был подписан долгосрочный контракт на шесть лет.

В текущем сезоне Джуд принял участие в 16 поединках, записав на свой счет 15 голов и четыре результативные передачи.