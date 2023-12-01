Бенито: «Не могу выделить одно достоинство Беллингема, потому что он хорош во всём»

Бывший наставник юношеской команды «Реала» Альваро Бенито поделился комментарием о хавбеке «сливочных» Джуде Беллингеме.

«Он намного лучше, чем мы все думали. Я не могу выделить одно его достоинство, потому что он хорош во всем. Все, что можно делать на поле, он делает, и делает это великолепно», — цитирует Бенито Madrid Zone.

20-летний футболист перебрался в «Реал» минувшим летом. На счету Беллингема 15 забитых голов и четыре результативные передачи в 16 поединках в футболке «сливочных».

Завтра, 2 декабря, «Реал» примет «Гранаду» в рамках 15-го тура Ла Лиги, начало — в 20:30 по московскому времени.