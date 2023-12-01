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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бенито: «Не могу выделить одно достоинство Беллингема, потому что он хорош во всём»

01 Декабря 2023 • 10:12 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
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02.12 20:30

Бывший наставник юношеской команды «Реала» Альваро Бенито поделился комментарием о хавбеке «сливочных» Джуде Беллингеме.

«Он намного лучше, чем мы все думали. Я не могу выделить одно его достоинство, потому что он хорош во всем. Все, что можно делать на поле, он делает, и делает это великолепно», — цитирует Бенито Madrid Zone.

20-летний футболист перебрался в «Реал» минувшим летом. На счету Беллингема 15 забитых голов и четыре результативные передачи в 16 поединках в футболке «сливочных».

Завтра, 2 декабря, «Реал» примет «Гранаду» в рамках 15-го тура Ла Лиги, начало — в 20:30 по московскому времени.

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