Пирри — о Беллингеме: «Это фантастический мальчик»

Почётный президент мадридского «Реала» Хосе Мартинес Санчес, более известный как Пирри, высказался о полузащитнике «сливочных» Джуде Беллингеме.

— Это фантастический мальчик, воспитанный, с характером победителя, отличный товарищ по команде. У него потрясающие лидерские качества и очень хорошее видение игры. Прежде всего, Джуд — тот, кто служит команде», — приводит слова Пирри Madrid Zone.

Специалист признался, что ему приятно наблюдать за игрой Беллингема, отметив, что он давно не видел настолько идеального футболиста.

В текущем сезоне 20-летний хавбек появился на поле в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и записал на свой счет четыре ассиста.