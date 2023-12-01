Анри сравнил Гризманна с вином

Легендарный французский нападающий Тьерри Анри поделился мнением об игре соотечественника Антуана Гризманна в нынешнем сезоне.

«Гризманн похож на вино. С годами он становится только лучше. Возможно, Антуан немного потерял в скорости и физике, однако мозги – это очень важная вещь в футболе», - передает слова Тьерри Mundo Deportivo.

Гризманн выступает в чемпионате Испании за мадридский «Атлетико». В нынешнем сезоне 32-летний нападающий провел 18 поединков во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и одной голевой передачей. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года.