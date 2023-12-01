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Чемпионат Испании. Ла Лига

У «Реала» есть два главных кандидата на замену Анчелотти

01 Декабря 2023 • 09:38 Комментировать

Мадридский «Реал» пока не определился с главным тренером на следующий сезон. Клуб до сих пор не принял окончательного решения относительно будущего нынешнего наставника команды Карло Анчелотти, рапортует The Athletic.

Испанский гранд планирует предложить итальянцу новый контракт, ведь действующее соглашение между сторонами истекает летом следующего года. Если договориться не получится, у «сливочных» есть два альтернативных варианта. «Реал» может пригласить на пост рулевого Хаби Алонсо («Байер») или Роберто де Дзерби («Брайтон»).

В этом сезоне «Реал» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а в Ла Лиге занимает первое место после 14 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Роберто де Дзерби ещё теги
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