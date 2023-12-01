У «Реала» есть два главных кандидата на замену Анчелотти

Мадридский «Реал» пока не определился с главным тренером на следующий сезон. Клуб до сих пор не принял окончательного решения относительно будущего нынешнего наставника команды Карло Анчелотти, рапортует The Athletic.

Испанский гранд планирует предложить итальянцу новый контракт, ведь действующее соглашение между сторонами истекает летом следующего года. Если договориться не получится, у «сливочных» есть два альтернативных варианта. «Реал» может пригласить на пост рулевого Хаби Алонсо («Байер») или Роберто де Дзерби («Брайтон»).

В этом сезоне «Реал» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а в Ла Лиге занимает первое место после 14 туров.

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