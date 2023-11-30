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Рианчо: «Захарян получает достаточно игрового времени, чтобы проявить себя»

30 Ноября 2023 • 21:26 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил игровую практику российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Захарян получает достаточно игрового времени, чтобы проявить себя. То, что его выпускают в стартовом составе на матч Лиги чемпионов — хороший знак. Арсену важно забить, чтобы почувствовать уверенность в себе», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

По его мнению, россиянин сможет отличиться в одном из ближайших матчей в составе клуба из Страны Басков.

Напомним, что в 12 матчах в рамках всех турниров за новый клуб Захарян не отличился полезными действиями. Во встрече против «Ред Булл Зальцбурга» Арсен вышел в основе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Рауль Рианчо Арсен Захарян ещё теги
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