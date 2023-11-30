Рианчо: «Захарян получает достаточно игрового времени, чтобы проявить себя»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил игровую практику российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Захарян получает достаточно игрового времени, чтобы проявить себя. То, что его выпускают в стартовом составе на матч Лиги чемпионов — хороший знак. Арсену важно забить, чтобы почувствовать уверенность в себе», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

По его мнению, россиянин сможет отличиться в одном из ближайших матчей в составе клуба из Страны Басков.

Напомним, что в 12 матчах в рамках всех турниров за новый клуб Захарян не отличился полезными действиями. Во встрече против «Ред Булл Зальцбурга» Арсен вышел в основе.