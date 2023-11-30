Ситуация на тренерском мостике «Реала» остаётся обсуждаемой. Действующий контракт рулевого «сливочных» Карло Анчелотти истекает летом, но он может быть пролонгирован.

По информации TodoFichajes, Анчелотти продлит контракт с «Реалом» ещё на один сезон – до середины 2025 года. После этого итальянец уйдёт, а команду примет Хаби Алонсо.

В настоящий момент Алонсо показывает отличные результаты с «Байером». Если верить источнику, испанец не хочет уезжать из Леверкузена, не завершив проект. Отмечается, что Хаби настроен в следующем сезоне выступить с «Байером» в Лиге чемпионов.

В «Реале» уже решили, что именно Алонсо примет команду в 2025 году, а пока работу продолжит Карло Анчелотти. Что до сборной Бразилии, с которой связывали итальянца, то «селесао» могут переключиться на Жозе Моуринью.