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​Беллингем может перенести операцию

30 Ноября 2023 • 20:36 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
1 1.17 X 8.50 2 16.00
02.12 20:30

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем из-за проблем с плечом пропустил несколько недавних матчей команды. Англичанин уже вернутся в строй, но проблемы с плечом у него остаются, что подтверждал главный тренер команды Карло Анчелотти.

Как сообщает The Athletic, в какой-то момент Беллингем может перенести операцию, чтобы решить проблему с плечом. Когда это может произойти, пока непонятно.

После трансфера из «Боруссии» в «Реал» Джуд Беллингем провёл 16 матчей, в которых записал на свой счёт 15 голов и четыре голевых паса на партнёров.

Ближайший матч «Реал» проведёт 2 декабря – против «Гранады» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем

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