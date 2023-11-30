Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем из-за проблем с плечом пропустил несколько недавних матчей команды. Англичанин уже вернутся в строй, но проблемы с плечом у него остаются, что подтверждал главный тренер команды Карло Анчелотти.

Как сообщает The Athletic, в какой-то момент Беллингем может перенести операцию, чтобы решить проблему с плечом. Когда это может произойти, пока непонятно.

После трансфера из «Боруссии» в «Реал» Джуд Беллингем провёл 16 матчей, в которых записал на свой счёт 15 голов и четыре голевых паса на партнёров.

Ближайший матч «Реал» проведёт 2 декабря – против «Гранады» на своём поле.