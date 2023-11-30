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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» и «Реал» с оптимизмом ждут решения суда по Суперлиге

30 Ноября 2023 • 20:14 Комментировать

Уже очень скоро, 21 декабря, Европейский суд вынесет решение по Суперлиге. По сути, суд определит, имеет ли право УЕФА монополизировать организацию клубных соревнований в Европе или нет. Решение либо даст Суперлиге жизнь, либо уничтожит её полностью.

Как сообщает испанское издание Sport, «Барселона» и «Реал» с оптимизмом ожидают решения Европейского суда. Гранды Ла Лиги надеются, что решение будет положительным.

Отметим, что только «Барселона» и «Реал» продолжают поддерживать проект Суперлиги. «Ювентус» относительно недавно отказался от этой идеи, а в самом начале, вскоре после объявления о запуске, заднюю передачу включили девять клубов.  

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