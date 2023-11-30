Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич не сможет помочь своей команде в предстоящей игре Ла Лиги с «Гранадой». Об этом сообщает журналист Марио Кортегана на своей страничке в социальной сети.

Напомним, 38-летний футболист пропустил минувший матч Лиги чемпионов с «Наполи» (4:2) из-за небольшого повреждения. При этом была информация, что Модрич может успеть восстановиться к встрече с «Гранадой».

В текущем сезоне хавбек сыграл в 16 матчах с учетом всех турниров и стал автором двух голевых передач.

Поединок «Реала» и «Гранады» пройдет 2 декабря. Начало игры 15-го тура чемпионата Испании запланировано на 20:30 (мск).