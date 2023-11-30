Кепа хочет сыграть с «Гранадой»

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага хочет помочь своей команде в предстоящем матче с «Гранадой».

Напомним, ранее футболист получил травму и пропустил уже четыре игры «Реала».

По информации журналиста Марио Кортегана, в клубе не рассчитывают на Кепу в ближайшей встрече, однако сам вратарь намерен выйти на поле. Сообщается, что Кепа планирует усердно работать, чтобы успеть восстановиться к матчу, окончательное решение будет принято накануне игры.

Матч 15-го тура чемпионата Испании «Реал» - «Гранада» состоится 2 декабря. Старт поединка запланирован на 20:30 по московскому времени.