Силкин: «Реал Сосьедад» хочет заработать на продаже Захаряна

Российский тренер Сергей Силкин поделился комментарием о будущем хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

По мнению специалиста, испанский коллектив хочет заработать на будущем трансфере россиянина, ведь футбол — это бизнес.

«От Захаряна ждут ярких выступлений в каждой игре, но ему важно и самому показывать свои лучшие качества, чтобы рассчитывать на дальнейшее развитие карьеры», — приводит слова Силкина RT на русском.

20-летний Захарян провел в футболке «Реал Сосьедада» 12 матчей с учетом всех турниров, но не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2029 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.