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Силкин: «Реал Сосьедад» хочет заработать на продаже Захаряна

30 Ноября 2023 • 18:24 Комментировать
Осасуна
...
Реал Сосьедад
1 3.50 X 3.20 2 2.25
02.12 23:00

Российский тренер Сергей Силкин поделился комментарием о будущем хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

По мнению специалиста, испанский коллектив хочет заработать на будущем трансфере россиянина, ведь футбол — это бизнес.

«От Захаряна ждут ярких выступлений в каждой игре, но ему важно и самому показывать свои лучшие качества, чтобы рассчитывать на дальнейшее развитие карьеры», — приводит слова Силкина RT на русском.

20-летний Захарян провел в футболке «Реал Сосьедада» 12 матчей с учетом всех турниров, но не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2029 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Сергей Силкин Арсен Захарян ещё теги

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