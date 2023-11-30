​Дзола дал «Реалу» совет по выбору топ-нападающего

Известный в прошлом итальянский футболист Джанфранко Дзола дал совет мадридскому «Реалу» по выбору нападающего.

«Мбаппе, Холанн и даже Осимхен идеально подойдут для «Реала». Ситуации Мбаппе и Холанна отличаются – «Манчестер Сити» не отпустит Эрлинга легко. Я бы выбрал Мбаппе, учитывая его талант, но он больше вингер. Холанн или Осимхен могли бы быть лучшим выбором, поскольку они именно центральные нападающие», - цитирует Дзолу Football Italia.

«Реал» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги вместе с «Жироной» - команды набрали по 35 очков.