Гюлер и Тчуамени приступили к тренировкам

Полузащитники мадридского «Реала» Арда Гюлер и Орельен Тчуамени близки к возвращению на поле после травм.

Как сообщает Marca, оба футболиста приняли участие в утренней тренировке команды, однако занимались по индивидуальной программе. По информации источника, процесс восстановления игроков подходит к завершению, но пока нет точной даты их возвращения на поле.

Ближайший матч «Реала» пройдет 2 декабря против «Гранады». Встреча 15-го тура чемпионата Испании должна будет стартовать в 20:30 по московскому времени.

Стоит сказать, что Гюлер до сих не пор не смог дебютировать за «сливочных» из-за ряда травм.