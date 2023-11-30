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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гюлер и Тчуамени приступили к тренировкам

30 Ноября 2023 • 16:34 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
1 1.17 X 8.50 2 16.00
02.12 20:30

Полузащитники мадридского «Реала» Арда Гюлер и Орельен Тчуамени близки к возвращению на поле после травм.

Как сообщает Marca, оба футболиста приняли участие в утренней тренировке команды, однако занимались по индивидуальной программе. По информации источника, процесс восстановления игроков подходит к завершению, но пока нет точной даты их возвращения на поле.

Ближайший матч «Реала» пройдет 2 декабря против «Гранады». Встреча 15-го тура чемпионата Испании должна будет стартовать в 20:30 по московскому времени.

Стоит сказать, что Гюлер до сих не пор не смог дебютировать за «сливочных» из-за ряда травм.

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Евро-Футбол.Ру,
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