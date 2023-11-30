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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бышовец рассказал, от чего зависит будущее Захаряна в Испании

30 Ноября 2023 • 16:22 Комментировать
Осасуна
...
Реал Сосьедад
1 3.50 X 3.20 2 2.25
02.12 23:00

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился комментарием о будущем российского хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Будущее Захаряна в Испании во многом зависит от его характера. Потому что непросто заставить себя адаптироваться к новому образу жизни и к игре команды, у которой есть свой определённый стиль», — цитирует Бышовца RT на русском.

По мнению эксперта, Захаряну нужно время, тогда мы сможем увидеть еще одного россиянина в стартовом составе хорошей европейской команды.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел 12 матчей за «Реал Сосьедад», в которых не смог отметиться голевыми действиями.

2 декабря сан-себастьянский клуб сыграет с «Осасуной». Встреча 15-го тура Ла Лиги начнется в 23:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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ОСАСУНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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