Назван лучший гол в карьере Криштиану Роналду

Портал FourFourTwo представил рейтинг лучших голов в исполнении португальского форварда Криштиану Роналду.

Лучшим голом 38-летнего бомбардира был признан удар через себя в матче четвертьфинала Лиги чемпионов-2017/2018 против туринского «Ювентуса» (3:0).

Второе место занял гол дальним ударом в матче против «Порту» в ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2008/2009. Топ-3 замкнул мяч, который Криштиану забил за сборную Португалии в матче против Испании на чемпионате мира 2018 года.

В пятерку лучших также включены голы «Сампдории» головой в сезоне-2019/2020 и «Барселоне» в Суперкубке Испании-2017.

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