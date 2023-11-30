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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пас – о дебютном голе за «Реал»: «Это мечта! Я даже не знал, что делаю»

30 Ноября 2023 • 11:15 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
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02.12 20:30

Полузащитник мадридского «Реала» Николас Пас поделился эмоциями после того, как забил дебютный гол за «королевский клуб». Аргентинец отличился в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи» и помог своей команде одержать победу 4:2.

«Это мечта! Я даже не знал, что делаю. Я просто ударил по мячу, а он залетел в сетку, затем я потерял голову. Академия мадридского «Реала» является одной из лучших в мире, если не лучшей. Я очень горд», – цитирует Паса журналист Фабрицио Романо.

19-летний Пас в этом сезоне также успел провести два матча в чемпионате Испании, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Николас Пас

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