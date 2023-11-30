Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Вот он заболел несколько раз. А кому какая разница - заболел он или не заболел? Тебя не поле нет, вот и всё. Уже разговоры про аренду пошли. И для чего он уходил? Дома всегда играл. Арсен хорошо вышел в последней игре в Лиге чемпионов. Очень хорошо выглядел, видно желания. Но одного желания мало. Надо быть посерьёзнее», - сказал Силкин.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее трансферное окно.