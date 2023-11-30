Назван лучший игрок в истории «Барселоны»

Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов в истории каталонской «Барселоны». Этот список возглавил восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.

На втором месте расположился легендарный полузащитник «сине-гранатовых», а ныне главный тренер команды Хави Эрнандес. Третьим стал еще один известный хавбек Андрес Иньеста. Четвертое место занял нидерландец Йохан Кройф, а топ-5 замкнул бразилец Роналдиньо.

В десятку лучших также попали: Диего Марадона, Самюэль Это’О, Рональд Куман, Сесар Родригес и Микаэль Лаудруп.

Напомним, что Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год.

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