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Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван лучший игрок в истории «Барселоны»

30 Ноября 2023 • 10:05 Комментировать (1)

Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов в истории каталонской «Барселоны». Этот список возглавил восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.

На втором месте расположился легендарный полузащитник «сине-гранатовых», а ныне главный тренер команды Хави Эрнандес. Третьим стал еще один известный хавбек Андрес Иньеста. Четвертое место занял нидерландец Йохан Кройф, а топ-5 замкнул бразилец Роналдиньо.

В десятку лучших также попали: Диего Марадона, Самюэль Это’О, Рональд Куман, Сесар Родригес и Микаэль Лаудруп.

Напомним, что Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год.

«Барселона» выбрала нового главного тренера

Роналду или Месси: назван лучший футболист XXI века

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Барселона Диего Марадона Лионель Месси Андрес Иньеста Хави Эрнандес Рональд Куман Йохан Кройф ещё теги
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Комментарии (1)
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San13
30 Ноября 2023 в 11:30
Ооооочень спорный список.
Марадонна который пару сезонов был в Барсе и то больше в лазарете, попал в список, серьёзно? Куман играл лучше чем Суарес или Ривалдо? Да ну нафиг.
Да и Хави, ну не настолько он грандиозен, что его на 2 место поставили.
Первый Месси, второй Кройф, это однозначно должно быть так.
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