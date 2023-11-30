Назван лучший игрок в истории «Барселоны»

Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов в истории каталонской «Барселоны». Этот список возглавил восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.
На втором месте расположился легендарный полузащитник «сине-гранатовых», а ныне главный тренер команды Хави Эрнандес. Третьим стал еще один известный хавбек Андрес Иньеста. Четвертое место занял нидерландец Йохан Кройф, а топ-5 замкнул бразилец Роналдиньо.
В десятку лучших также попали: Диего Марадона, Самюэль Это’О, Рональд Куман, Сесар Родригес и Микаэль Лаудруп.
Напомним, что Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год.
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Марадонна который пару сезонов был в Барсе и то больше в лазарете, попал в список, серьёзно? Куман играл лучше чем Суарес или Ривалдо? Да ну нафиг.
Да и Хави, ну не настолько он грандиозен, что его на 2 место поставили.
Первый Месси, второй Кройф, это однозначно должно быть так.
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