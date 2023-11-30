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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго: «Реал» запрещает говорить о Месси»

30 Ноября 2023 • 09:01 Комментировать

Бразильский форвард Родриго, выступающий за мадридский «Реал», высказался о конфликте с аргентинским нападающим Лионелем Месси во время матча квалификации чемпионата мира – 2026.

«Месси? Я не могу обсуждать его. Почему? «Реал» запрещает мне это делать», - передает слова южноамериканского футболиста Madrid Xtra.

Напомним, что поединок между сборными Бразилии и Аргентины состоялся на стадионе «Маракана» в городе Рио-де-Жанейро. Встреча завершилась минимальной победой «альбиселесте» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал защитник Николас Отаменди.

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